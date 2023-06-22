В День Петрозаводска пройдет фестиваль «Город Первых»

В субботу, 24 июня, с 15.00 до 19.00, на площади Кирова состоится фестиваль «Город Первых».

Он объединит в себе два праздника: День молодежи и 320-летие Петрозаводска, которые в этом году отмечают в один день.



На площади Кирова развернут восемь тематических площадок, также на главной сцене пройдет большой концерт.



Одним из главных событий станет патриотическая молодежная площадка «Первые с Россией», посвященная тематике СВО.



На указанной площадке покажут выставку из зоны спецоперации, где можно будет написать письмо и записать ролик для участников СВО.



Фестиваль в 15.00 на главной сцене откроют вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник и депутат Заксобрания Карелии Галина Гореликова, а также представители «Движения Первых».