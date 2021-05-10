В День Победы в Петрозаводске пропал ребенок

В Петрозаводске объявлен в розыск мальчик 2009 года рождения, пропавший 9 мая, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №1 Петрозаводска разыскивают Тимофея С. 2009 года рождения, который 9 мая ушёл из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, был одет в серую куртку, зелёные джинсы, обут в чёрно-зелёные кроссовки, имел серую шапку.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7911-409-26-96, (814-2) 739-155.