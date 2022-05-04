В День Победы «Вечный огонь» в Петрозаводске забросали деньгами (ФОТО)  

Многочисленные участники празднования Дня Победы в Петрозаводске забросали монетами мемориал «Вечный огонь».

Большинство монет скопилось в чаше, где горит пламя.

Поддержать эту «традицию» захотели не только дети, но и взрослые.

Ранее петрозаводский историк Николай Кутьков объяснил в интервью ИА «Республика», что такой обычай зародился еще в советские времена.

«Раньше монеты, брошенные к Вечному огню, собирались и шли на коммунальные нужды, на поддержание порядка. В советские годы и валюту бросали, например финские марки. У людей, видимо, традиция эта сохранилась, вот они и бросают монетки», — считает краевед.