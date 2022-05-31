В День республики Артур Парфенчиков вместе с Почетными гражданами Карелии возложил цветы к Вечному огню

8 июня Карелия отмечает свой день рождения — праздник, который объединяет всех, кто жил и живет на карельской земле.

По традиции он начался с торжественной церемонии у Могилы Неизвестного солдата. Это дань памяти тем, кто в годы войны отдал свою жизнь при защите республики.

От имени жителей Карелии цветы к Вечному огню возложил руководитель региона Артур Парфенчиков вместе с Почетными гражданами республики. В церемонии также приняли участие ветераны, представители общественных и национальных объединений, горожане.

— Сегодняшний праздник — День республики — отмечают все, кто родился и живет в прекрасной Карелии. Вместе с жителями его отмечают и те, кто хоть раз побывав в республике, оставил здесь частицу своей души. Карелия — это жемчужина: это уникальная природа, многочисленные озера, Белое море, леса, таинственные скалы среди тайги. Карелия — это уникальная история: карело-финский эпос «Калевала» и русские былины Заонежья, это звуки кантеле и песни на языках народов, которые живут в Карелии в дружбе веками. Главное богатство республики — это, конечно, ее замечательные трудолюбивые люди. И сегодня, в сложный период истории, объединившись и опираясь на основу наших предков, республика справится со всеми вызовами, — обратился к участникам официальной церемонии Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Память павших за родину воинов жители почтили минутой молчания.

Напомним, в этом году основные праздничные мероприятия Дня республики пройдут 27 августа в Прионежье. Гостей ждут старинные села Деревянное, Шелтозеро и поселок Ладва.