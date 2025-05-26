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В День республики в Петрозаводске открыли новый деревообрабатывающий завод «Томицы -2»

Новости. Экономика
17:20, 08 Июня 2025
фото: Правительство Карелии

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Торжественный старт работе производственной площадки дали Глава региона Артур Парфенчиков и руководитель компании «Крона» Павел Кюлленен.

Сегодня на площадке «Томицы -2» лесопромышленной компании «Крона» торжественно открыли завод по производству мебельного щита и лестничных элементов. Он станет частью нового комплекса, который карельское предприятие построило при поддержке Правительства республики в рамках реализации крупного инвестпроекта. В церемонии запуска новой производственной линии принял участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Это уникальное современное производство. Уверен, коллективу предприятия здесь будет приятно работать — для этого созданы все условия. Высокая производительность, своя котельная, работающая на щепе, грамотный технологический подход ко все процессам обеспечат успех этому предприятию, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — Мы надеемся, что такие события в День республики станут доброй традицией».

Как рассказал генеральный директор ООО «Крона» Павел Кюлленен, в августе планируется открытие еще двух производственных цехов. В одном из них будут перерабатывать древесные отходы, а в другом — смешивать их с полимером и выпускать террасную доску.

Аналогов производству востребованного на рынке древесно-полимерного материала в Карелии еще не было. Открытие новой площадки позволит создать дополнительные рабочие места. Сегодня на предприятии уже трудятся 45 человек, после ввода в эксплуатацию всех цехов численность работников увеличится до 75.

Добавим, что инвестпроект получил поддержку регионального и федерального фондов развития промышленности в части предоставления земельного участка без проведения торгов, компенсации расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям, субсидии на возмещение затрат на строительство зданий и приобретение оборудования.

В рамках торжественного мероприятия Артур Парфенчиков также вручил награды. Почетным знаком Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики Карелия» отмечен Павел Кюлленен, генеральный директор ООО «Крона». Почетной грамотой Правительства Республики Карелия награжден Александр Пелгонен, заместитель директора по производству.

Продукция «Кроны» уже реализуется через крупную сеть «ЛеманаПРО». Глава Карелии отметил, что такое производство сегодня особенно востребовано в жилищном строительстве. За 4 месяца в Карелии введено в эксплуатацию 147 тысяч кв.м жилья — это почти на треть больше, чем в прошлом году. Большой рост показывает именно индивидуальное жилищное строительство: с начала года введено в эксплуатацию более 1100 домов — почти в полтора раза больше, чем за этот же период 2024-го.

Правительство республики продолжит оказывать поддержку в развитии предприятий лесопромышленного комплекса. В планах компании «Крона» — строительство третьей очереди цехов.

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