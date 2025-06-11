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В День России Артур Парфенчиков наградил юных жителей Карелии за проявленный героизм

Новости. Общество
15:10, 13 Июня 2025
фото: © правительство Карелии

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Церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» состоялась на главной сцене семейного музыкального фестиваля «Воздух Карелии».

Наград были удостоены девятилетняя Лада Остроух, жительница поселка Ляскеля Питкярантского округа, а также Никита Рудометкин и Кирилл Сироткин из поселка Волдозеро Сегежского округа.

Гости фестиваля встретили юных героев бурными аплодисментами и в едином порыве скандировали: «Молодцы!».

В августе прошлого года юная Лада помогла предотвратить распространение пожара в родном поселке. Увидев, что загорелась крыша соседской бани, она немедленно сообщила об этом родителям, показала кратчайший путь к месту пожара и вместе с ними побежала предупредить соседей. Лада не растерялась на чужом участке, нашла ведра и в условиях, сопряженных с риском для жизни, первой стала носить воду от соседей и заливать горящую траву, чтобы не допустить распространения огня.

Пламя шло стеной. Местные жители сдерживали огонь, как могли: ветками, ведрами с водой. Погода усугубляла ситуацию. Сильный ветер постоянно менял направление и разносил языки пламени по всему участку. Существовала опасность, что огонь перекинется на деревья и рядом стоящие деревянные дома и постройки. Даже после приезда пожарных Лада продолжала помогать спасателям: носила воду и заливала места, где возникало горение. Примером героизма для девочки является ее отец — Алексей Остроух. Алексей Петрович — ветеран СВО, награжден Орденом Жукова и медалью «За воинскую доблесть» I степени.

В феврале прошлого года Никита Рудометкин и Кирилл Сироткин также стали героями. Они ликвидировали пожар и спасли пожилого жителя поселка Водлозера, который не мог самостоятельно выбраться из загоревшегося помещения из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Пожар начался в пристроенной закрытой веранде одноэтажного дома.

Ребята действовали слаженно — Кирилл приступил к демонтажу строительных конструкций веранды, чтобы получить доступ к скрытым зонам, где происходило горение. Никита в это время занялся тем, что закидывал горящие участки снегом из ближайших сугробов, используя лопату и другие подручные средства. Их оперативные и решительные действия позволили локализовать пожар и существенно сократить его масштаб. Практически ребята ликвидировали пламя до прибытия профессиональных пожарных.

Несмотря на свой возраст и отсутствие специальной подготовки, Никита и Кирилл проявили мужество и осознанность, которые позволили предотвратить катастрофу. Пожилой человек из горевшей квартиры не пострадал. Пожарные отметили, вскоре после прибытия на место инцидента, что пламя практически не представляло опасности благодаря усилиям Никиты и Кирилла.

Отметим, что Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется с 2013 года под эгидой Фонда социально-культурных инициатив. Ее целью является выявление и поощрение детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших мужество, самоотверженность, бескорыстие и готов награждают памятным нагрудным знаком, а их имена заносят в Почётную книгу. За годы реализации проекта награды удостоены более 1800 молодых людей и организаций.

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