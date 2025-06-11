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В День России волонтеры проекта «Чистая Арктика» благоустроили братскую могилу советских солдат в Карелии

Новости. Благоустройство
16:20, 13 Июня 2025

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Пятый сезон проекта «Чистая Арктика» посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

12 июня, в День России, волонтеры общественного экологического проекта «Чистая Арктика» провели ремонт и благоустройство мемориала, который находится на 49 км трассы «Кочкома — Реболы» в Сегежском округе Республики Карелия. Они отремонтировали и покрасили основание, обновили памятные надписи, отсыпали прилегающую к нему территорию щебнем. Сегодня к ним также присоединились участники Международной акции «Сад Памяти», которые высадили 12 кустов сирени.

В этой братской могиле захоронено более 1100 воинов 26-й армии Карельского фронта. Захоронение связано, главным образом, с периодом позиционной обороны на ребольском направлении с сентября 1941-го по август 1944-го. В числе захороненных воинов 27-й дивизии — Герой Советского Союза Николай Гаврилович Варламов.

— Мы проводили подготовку к этому новому сезону, который проходит в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, и поняли, что идея заняться уборкой и благоустройством братских могил очень актуальна. До сих пор на северных территориях находится огромное количество неизвестных могил, а поисковики и по сей день находят погибших солдат и хоронят их как неизвестных. Поэтому это наш способ сказать спасибо тем, кто отдал свои жизни за нас, — говорит руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

В Великую Отечественную войну Карелия приняла удар одной из первых. Причем исходил он от финнов. Карельский фронт — самый протяженный из всех фронтов Великой Отечественной. Он существовал почти три года. Историки называют его уникальным еще и потому, что это единственный фронт, где на одном из участков, в районе Мурманска, немцы так и не смогли перейти государственную границу. Точное число погибших солдат и мирных жителей неизвестно. По официальным данным, только оборона Карелии и Заполярья унесла жизни не менее 67 тысяч человек.

Помимо этого, известно о четырех тысяч заключенных, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, которые финны организовали на территории Карелии. За три года оккупации через них прошло 24 тысячи человек.

 — Наверное, самое важное, что 24 июня 1945 года на Параде Победы в Москве так же, как и в этом году и все предыдущие парады, знамя Карельского фронта всегда открывает праздничный парад. Это — знак признания доблести бойцов Карельского фронта, — отметил первый замминистра природы Республики Карелия Алексей Павлов.

Ранее добровольцы благоустроили еще два мемориала, которые находятся на 25-м и 33-м км этой же трассы.

Пятый сезон проекта «Чистая Арктика» посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Его главным направлением станет благоустройство братских могил, мемориалов, памятных исторических мест Великой Отечественной войны. Планируется, что в мероприятиях примут участие порядка 2 000 волонтеров со всей страны.

Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация «Росатом». Генеральным информационным партнером — агентство ТАСС.

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