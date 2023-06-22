В День рождения Петрозаводска почетными горожанами стали врач и директор музея

Владимир Любарский рассказал о новых почетных гражданах Петрозаводска, Ерванде Хидишяне и Михаиле Гольденберге.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский, 24 июня, в день 320-летия основания Петрозаводска почетными горожанами стали Ерванд Хидишян и Михаил Гольденберг.



«Медицину и культуру объединяет многое. Без них всегда было сложно представить общество, сложно развивать город, - отметил Любарский. - Символично, что сегодня – в 320 день рождения нашей родной карельской столицы – почетными гражданами Петрозаводска стали руководитель республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян и директор Нацмузея Карелии Михаил Гольденберг».











По его словам, чествовать таких людей - большое человеческое счастье. Их трудовая биография, их вклад в развитие Петрозаводска неоценим, заявил градоначальник.



«Список почетных граждан обширен, их знают, уважают, ими гордятся. И то, что сегодня в нем появились фамилии Михаила Леонидовича и Ерванда Арутюновича – большая честь для всех нас. Своим трудом, своими жизнями, своей самоотдачей они полностью заслужили это высокое звание», - отметил Любарский.







Напомним, ранее с главной сцены праздника к петрозаводчанам обратился глава Карелии Артур Парфенчиков.