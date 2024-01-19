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В День снега Инна Колыхматова напомнила о рекорде Петрозаводска

Новости. Общество
13:15, 20 Января 2024
фото: Инна Колыхматова / ВК

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Глава города пригласила всех на лыжную трассу.

На лыжную трассу «Фонтаны» пригласила всех любителей зимнего отдыха глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Завтра, 21 января, во Всемирный день снега, там состоятся веселые старты, соревнования на коньках, лыжах и сноубордах.

Не приминула глава города отметить, что нынешняя зима стала рекордной по количеству выпавшего снега.

«Вот небольшая статистика за два десятка лет, основанная на данных метеостанции в Сулажгоре. Высота снежного покрова в городе на середину января в 2009-м и 2020-м — 0 сантиметров. В 2023 — 21 см, в 2022 — 40 см, — написала Инна Колыхматова. — 44 см снежного покрова метеорологи зафиксировали в 2005 и 2011 годах, и это было бы рекордом за 20 лет, если бы не нынешняя зима… Данные на 17 января — 58 см! И это без учета сегодняшних осадков!»

В заключении глава города вновь призвала петрозаводчан отметить День снега на «Фонтанах», где праздник начнется в 11 часов утра.

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