В День снятия блокады Ленинграда в Петрозаводске пройдет акция "Открытка памяти"

Команда "Молодежки ОНФ" проведет в столице Карелии 27 января акцию, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

"Молодежка ОНФ" запустила сегодня во всех регионах страны всероссийскую акцию "Открытка памяти", опубликовав в социальных сетях анонсирующий ролик.

Ролик посвящен событиям блокады в цифрах, но без подписей. Например, 872 дня длилась блокада Ленинграда. В ролике указывается цифра 872, но без фразы – "дня длилась блокада Ленинграда".

В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, жители Петрозаводска смогут узнать, что стоит за цифрами из ролика. Для этого на первом этаже ТЦ "Макси" с 15.00 до 18.00 будет организована информационная точка "Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся". Участники команды "Молодежка ОНФ" расскажут посетителям центра о памятной дате, о событиях блокады. Также на информационной точке будут выдаваться открытки с 16 фактами о блокаде и кусочки хлеба в норме, которая выдавалась в определенный период блокады.

В понедельник, 29 января, в социальных сетях будет опубликована информация, размещенная на открытках для тех, кто не смог посетить стенд в городе и получить открытку.