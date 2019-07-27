В День торговли в Петрозаводске подсчитали количество магазинов

В администрации столицы Карелии отметили, что торговля в городе развивается высокими темпами.

По сообщению мэрии, в Петрозаводске регулярно появляются новые магазины, растёт качество обслуживания покупателей. Сейчас на территории города размещено 1 849 торговых объектов розничной сети: 899 непродовольственных и 448 продовольственных магазинов, 20 торговых центров, 10 супермаркетов, 8 гипермаркетов, один торговый комплекс, 463 нестационарных торговых объектов.

Сфера общественного питания представлена 267 предприятиями, 28 их них открылись в 2018 году. Самый высокий в Карелии уровень обеспеченности населения посадочными местами в открытой сети (73 – на 1 000 жителей) приближен к показателям Санкт-Петербурга (86,3), уточняют в администрации Петрозаводска.

В честь профессионального праздника лучшие работники сферы торговли по ходатайству предприятий награждены благодарственными письмами и грамотами Администрации Петрозаводска за добросовестный труд и вклад в развитие потребительского рынка.