В День трезвости карельские медики предупредили о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья

Карельские медики в День трезвости рассказали об «алкогольных рекордах» жителей республики и о том, какие меры предпринимаются, чтобы снить уровень потребления алкоголем.

Потребление алкоголя в Карелии достигло высочайшего уровня — республика в числе лидеров по стране. Мы опережаем среднероссийские показатели на треть. Растет и смертность от этой пагубной привычки. Эта ситуация требует срочного вмешательства — семейного, медицинского, законодательного. Во всероссийский день трезвости, который отмечается в нашей стране 11 сентября, «Столица на Онего» поговорила с главным психиатром-наркологом Карелии, главным врачом Республиканского наркологического диспансера Ольгой Ларионовой.

В последние годы Карелия на треть обгоняет средний уровень потребления по стране (в литрах чистого этанола на душу населения).

— В прошлом году наша республика заняла пятое место по объему потребления алкоголя в стране. Сомнительный рекорд. Даже если учесть, что некоторая часть этого спиртного покупается и потребляется туристами, на данные о последствиях злоупотребления алкоголем это никак не влияет. В статистике последствий учитываются только жители республики, — говорит Ольга Ларионова.



И эта статистика неутешительная. Зарегистрированная заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами в 2024 году на человека в Карелии вдвое превышает аналогичный показатель по СЗФО и РФ (99,5, 45,9 и 45,8 на 100 тысяч населения соответственно).

— Однако зависимость — далеко не единственная проблема, вызванная спиртным. От токсического действия этанола страдают все органы и ткани, и получить заболевание можно даже не имея зависимости, — говорит врач.



Это миф, что существует умеренная доля алкоголя. Безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя, по данным ВОЗ, не существует. Риск для здоровья возникает с первой каплей любого спиртного напитка, не имеет значения, сколько алкоголя человек употребляет.

