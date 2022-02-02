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В День всех влюбленных в Доме Кантеле пройдет концерт «Сила любви»

Новости. Культура
18:40, 02 Февраля 2022
фото: © Ансамбль «КАНТЕЛЕ»

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Ансамбль «Кантеле» приглашает горожан и гостей Петрозаводска провести самый романтический день в году — 14 февраля — в Доме Кантеле.

В День святого Валентина, или День всех влюблённых, в Доме Кантеле пройдёт концерт «Сила любви».

Каждый его номер, конечно, окутан этим сильным чувством и прославляет его. Иначе и быть не может, ведь программу создавали люди, влюблённые друг в друга и в своё дело — Анастасия и Михаил Красильниковы. Встретившись однажды 13 лет назад на волне любви к народной музыке, они продолжают и сейчас вместе творить и музицировать, обсуждать новые номера и проекты.

Воплотить в жизнь идею концерта «Сила любви» им помогли коллеги — заслуженная артистка Республики Карелия Ирина Попова и оркестр ансамбля «Кантеле».

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