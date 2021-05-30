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В День защиты детей на улице в Петрозаводске можно будет провести научный эксперимент

Новости. Общество
17:40, 31 Мая 2021
фото: © freepik.com

Российское движение школьников 1 июня совместно с партнерами проведет семейный АРТ-фестиваль в Петрозаводске.

Семейный АРТ-фестиваль, посвященный Дню защиты детей, пройдет 1 июня в Парке культуры и отдыха Петрозаводска с 14.00 до 17.00. Планируется, что на мероприятии соберутся активисты, школьники, семьи, партнеры и друзья Российского движения школьников.

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Стартом фестиваля будет торжественное посвящение учеников в члены РДШ - Российского движения школьников.

В программе фестиваля - интерактивные площадки по разным направлениям: экология, творчество, наука, спорт и полезный лекторий. Итогом каждой площадки станет ярмарка семейного творчества.

Также в рамках фестиваля, лозунг которого - «Творчество будущего»: будет работать уличная лаборатория научных экспериментов, где каждый желающий сможет стать участником или провести самостоятельно научный эксперимент под руководством эксперта Российского движения школьников.

Живая музыка, хип-хоп коллективы Петрозаводска в течение всего фестиваля будут вдохновлять его участников. У каждого будет возможность сделать яркие фотографии в стильной фотозоне.

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