В День защиты детей на улице в Петрозаводске можно будет провести научный эксперимент

Российское движение школьников 1 июня совместно с партнерами проведет семейный АРТ-фестиваль в Петрозаводске.

Семейный АРТ-фестиваль, посвященный Дню защиты детей, пройдет 1 июня в Парке культуры и отдыха Петрозаводска с 14.00 до 17.00. Планируется, что на мероприятии соберутся активисты, школьники, семьи, партнеры и друзья Российского движения школьников.

Стартом фестиваля будет торжественное посвящение учеников в члены РДШ - Российского движения школьников.

В программе фестиваля - интерактивные площадки по разным направлениям: экология, творчество, наука, спорт и полезный лекторий. Итогом каждой площадки станет ярмарка семейного творчества.

Также в рамках фестиваля, лозунг которого - «Творчество будущего»: будет работать уличная лаборатория научных экспериментов, где каждый желающий сможет стать участником или провести самостоятельно научный эксперимент под руководством эксперта Российского движения школьников.

Живая музыка, хип-хоп коллективы Петрозаводска в течение всего фестиваля будут вдохновлять его участников. У каждого будет возможность сделать яркие фотографии в стильной фотозоне.