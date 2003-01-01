Реклама на сайте
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47
Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»
01 сентября, 11:00
Удар по мошенникам, мигранты, интернет, паспорт в лодке. 1 сентября вступили в силу новые законы
01 сентября, 10:30
85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10

Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

23:15

Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

22:25

Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

21:30

В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

20:20

В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

19:15

«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

18:20

Без существенных осадков и до +18°С: первый день осени встретит жителей Карелии теплом

17:00

Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

16:10

Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

15:35

С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

14:40

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10
В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей
Сегодня 13:50 Культура
Сегодня, 1 сентября, в Детском музейном центре «Кижи» открывается новая выставка «Детство — дело серьезное».

фото: © Детский музейный центр «Кижи»

Как рассказали в музее, идея выставки родилась из реальной истории жизни Марии Степановны Прокиной (1913—1980), детство которой пришлось на первую четверть XX в. На выставке ее представит рисованный персонаж — крестьянская девочка Манюшка (Мария), которой 8 лет. Этот возраст совпадает со средним возрастом посетителей Детского музейного центра.

— Семи-восьмилетний возраст — начало официально принятого школьного возраста — выделяется в народной культуре как рубеж в физиологическом, психическом и социальном развитии человека. Считалось, что дети «входят в разум», приобретают более или менее устойчивый характер — все это служило основанием для увеличения требований со стороны взрослых. Семилетние дети допускались церковью к исповеди, восьмой год жизни ребенка считался оптимальным для начала обучения в школе. Этот официально установленный возраст и соответствующее ему начало школьного детства совпадали с народными представлениями о стадиях взросления ребенка, — рассказывает автор выставки Анна Исакова.

 Трудолюбие, любовь к родной земле, уважение к своим родителям прививались ребенку с раннего детства. На выставке посетители увидят орудия труда, предметы быта, посуду, детскую мебель, одежду и обувь, игрушки, детские прялочки, деревянные санки — этнографические предметы из фондов музея-заповедника «Кижи». Именно эти вещи окружали маленького человека в крестьянской избе.

— С помощью интерактивных экспонатов дети смогут попробовать освоить трудовые навыки, которыми владели их сверстники 100 лет тому назад. В ходе экскурсии по выставке посетители побывают в пространстве крестьянского дома, в лесу, на сенокосе, на озере, на полевых работах. Они услышат записи колыбельных песен, потешек, считалок и сказок, поиграют в старинные игры, — говорят в музее.

Для совсем маленьких посетителей и детей с ОВЗ создана игровая зона с тактильными макетами и развивающими играми, где можно разыгрывать игровые микросюжеты.

Выставка будет работать в Детском музейном центре «Кижи» в Петрозаводске на ул. Федосовой, 19.

 

