В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

Сегодня, 1 сентября, в Детском музейном центре «Кижи» открывается новая выставка «Детство — дело серьезное».

Как рассказали в музее, идея выставки родилась из реальной истории жизни Марии Степановны Прокиной (1913—1980), детство которой пришлось на первую четверть XX в. На выставке ее представит рисованный персонаж — крестьянская девочка Манюшка (Мария), которой 8 лет. Этот возраст совпадает со средним возрастом посетителей Детского музейного центра.

— Семи-восьмилетний возраст — начало официально принятого школьного возраста — выделяется в народной культуре как рубеж в физиологическом, психическом и социальном развитии человека. Считалось, что дети «входят в разум», приобретают более или менее устойчивый характер — все это служило основанием для увеличения требований со стороны взрослых. Семилетние дети допускались церковью к исповеди, восьмой год жизни ребенка считался оптимальным для начала обучения в школе. Этот официально установленный возраст и соответствующее ему начало школьного детства совпадали с народными представлениями о стадиях взросления ребенка, — рассказывает автор выставки Анна Исакова.

Трудолюбие, любовь к родной земле, уважение к своим родителям прививались ребенку с раннего детства. На выставке посетители увидят орудия труда, предметы быта, посуду, детскую мебель, одежду и обувь, игрушки, детские прялочки, деревянные санки — этнографические предметы из фондов музея-заповедника «Кижи». Именно эти вещи окружали маленького человека в крестьянской избе.

— С помощью интерактивных экспонатов дети смогут попробовать освоить трудовые навыки, которыми владели их сверстники 100 лет тому назад. В ходе экскурсии по выставке посетители побывают в пространстве крестьянского дома, в лесу, на сенокосе, на озере, на полевых работах. Они услышат записи колыбельных песен, потешек, считалок и сказок, поиграют в старинные игры, — говорят в музее.

Для совсем маленьких посетителей и детей с ОВЗ создана игровая зона с тактильными макетами и развивающими играми, где можно разыгрывать игровые микросюжеты.

Выставка будет работать в Детском музейном центре «Кижи» в Петрозаводске на ул. Федосовой, 19.