В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

Ход работ проверил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

В селе Деревянное под Петрозаводском до конца этого года откроют новую врачебную амбулаторию.Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков после проверки работ.

Продолжается строительство, работы идут по графику. Новое здание построят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Современная амбулатория заменит старую, которая сейчас находится на втором этаже в приспособленном помещении. В новой амбулатории будет всё необходимое для работы: отдельные кабинеты, новое оборудование, понятная навигация и собственное электроотопление.