Реклама на сайте
Тема недели
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Новости

В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

10:00

Ночью в Петрозаводске горел питбайк

09:25

Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

09:00

На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

08:55

Определен город с самым длинным названием в России

08:30

Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

08:00

Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

07:40

Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

07:20

В Петрозаводске снесут незаконные объекты

07:00

После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

06:40

Специалист назвала, что делает кофе вредным

00:10

В полиции объяснили, как мошенники заставляют людей звонить им первыми

22:00

Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

21:10

Одной категории граждан в России расширят льготы на жилье

20:30

Три человека пострадали в Карелии в столкновении автомобилей с деревьями

18:20

Скважину для тушения свалки в Кондопоге только начали согласовывать

17:50

Тепло уходит. Прогноз погоды в Карелии на 20 августа

17:25

На острове Кижи прошли торжества в честь праздника Преображение Господне

16:40

Названа дата открытия Лобановского моста в Петрозаводске

16:15

В Петрозаводске начали ремонтировать единственную дорогу до микрорайона Усадьба

16:00

В поселке Кестеньга на севере Карелии открыли новое почтовое отделение

15:40

Молодая петрозаводчанка лишилась более полумиллиона рублей после звонков мошенников

15:20

Педагоги из Карелии примут участие в Форуме классных руководителей

15:00

В городе Сортавала запущен начальный этап строительства нового детского сада

14:40

Поселок Матросы с размахом отпраздновал 200-летний юбилей

14:30

Женщина погибла в ДТП в Муезерском районе

14:10

Галина Ширшина объяснила закрытие более двух десятков магазинов «Олония» в Карелии

14:00

В Суоярви на маршруте «Петрозаводск – Суоярви» появилась новая остановка

13:40

«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с осени

13:10

Билайн демонстрирует уверенный рост и сильные финансовые показатели

12:59

В Прионежском районе мужчина ударил ножом своего приятеля из-за ревности

12:50

«Никто не верил в чудо»: в Карелии врачи спасли пациента с тяжелыми травмами головы

12:30

Некоторым бюджетникам повысят зарплаты

12:10

Пьяный житель Муезерского района украл у своего приятеля банковскую карту

11:50

Стены спортивной школы в Олонце украсили муралом

11:30

На дорогах Карелии пройдут массовые проверки водителей

11:00

В карельском Заонежье снимают реалити-шоу «Цивилизация»

10:15

В Петрозаводске задержали молодого наркоторговца

09:50

Открыто раннее бронирование квартир в еще одном доме в «Talojarvi. Город у воды»

09:25

Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 25 человек

09:20

В Карелии собирают деньги на лечение укушенного энцефалитным клещом мальчика

09:00

В Карелии несмотря на отсутствие лесных пожаров сохранен противопожарный режим

08:00

В Кеми закрылись все магазины «Олонии»

07:40

Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов

07:20

В Медвежьегорске горел грузовой автомобиль

07:00

Клещи в Карелии за неделю покусали 35 человек

06:40

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год

00:17
В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию
Сегодня 10:00 Медицина
Поделиться

Ход работ проверил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

В селе Деревянное под Петрозаводском до конца этого года откроют новую врачебную амбулаторию.Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков после проверки работ.

 Продолжается строительство, работы идут по графику. Новое здание построят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Современная амбулатория заменит старую, которая сейчас находится на втором этаже в приспособленном помещении. В новой амбулатории будет всё необходимое для работы: отдельные кабинеты, новое оборудование, понятная навигация и собственное электроотопление.

 

Обсудить (0) в ленту
Карелия получит около двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
Шикарные виды на Онежское озеро и парк Каменный бор разворачиваются из окон ЖК «Флотилия»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение