В деревянном доме на севере Карелии сгорели 4 квартиры

В Муезерском районе ликвидировали пожар в жилом доме.

Сегодня в посёлке Реболы Муезерского района потушили пожар в двухэтажном жилом доме, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— На место происшествия выехали 8 человек личного состава пожарной части № 72 п. Реболы. Специалистами установлено возгорание 4-х квартир на первом и втором этажах 2-х подъездов, — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что жительница одной из повреждённых квартир осталась жива, поскольку во время тушения пламени находилась вне дома.