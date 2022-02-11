В деревне Карелии автобус с учениками застрял в снегу на улице Школьная

В Олонецком районе спасателям пришлось вытаскивать школьный автобус из снега, в котором тот застрял.

14 февраля в 07 часов 25 минут на пульт службы спасения поступило сообщение, что в деревне Верхняя Видлица на улице Школьная застрял школьный автобус. Четыре ученика не могли попасть в учебное заведение. Об этом информирует паблик пожарной охраны Олонецкого района.

На место происшествия выезжал личный состав ПЧ-37 по охране села Видлица в составе трех человек. Спасатели выполнили буксировку автобуса из снежного сугроба на автодорогу. Обошлось без пострадавших.