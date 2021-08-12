В деревне Карелии подростку дали подписку о невыезде после кражи велосипеда

В Олонецком районе подросток взял чужой велосипед и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Олонецкому району обратился 55-летний житель одной из деревень. Он сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью почти 18 тысяч рублей. Мужчина приехал навестить знакомого и оставил его у подъезда, а когда вернулся, на месте не нашел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен подросток. Он сознался в содеянном.

Как выяснилось, юноша направлялся домой и заметил оставленный без присмотра велосипед. Он решил им воспользоваться, однако в дороге у транспортного средства спустило колесо. Несовершеннолетний подозреваемый бросил его в кювет и скрылся.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.