В деревне Карелии собирают добровольцев для поиска пропавшего рыбака

В деревне Коткозеро Олонецкого района 38-летний мужчина 9 июля ушел на рыбалку и не вернулся, требуется помощь для его поисков.

В паблике деревни сообщается, что Виталий 1983 года рождения 9 июля ушел на рыбалку на реку Пекки, между Коткозеро и Утозеро, и до настоящего времени не вернулся.

Поисковый отряд «Длинный берег» организовал поиски пропавшего, также на помощь зовут добровольцев.

«Нужна помощь добровольцев для поиска Виталия Николаевича в деревне Коткозеро Олонецкого района, сборы 15 июля в 11.00 Олонец ул. Красноармейская, 4, в Коткозере в 11.45 в центре деревни у магазинов. Старший на месте Ольга. Телефон для связи 8-900-457-00-07», — сообщается в паблике деревни.