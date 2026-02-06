В деревне Лижма построили новую уличную сцену, украшенную резным гербом

В деревне Лижма Кедрозерского сельского поселения появилась новая уличная концертная площадка, украшенная резным гербом ручной работы и датой первого упоминания деревни.
По программе поддержки территориального общественного самоуправления в деревне Лижма установили уличную сцену, на которой будут проходить концерты и праздники, сообщает министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев.
Вадим Яковлев, подрядчик, занимающийся благоустройством карельских деревень, совместил здесь современный дизайн с элементами народных промыслов. Главным украшением площадки стали дата первого упоминания деревни — 1496 год и резной герб Лижмы, который Яковлев придумал сам по согласованию с местными жителями.
— Это давно надо было сделать для людей, — комментирует событие пользователь соцсети.
Новая сцена позволит жителям и гостям деревни проводить праздничные мероприятия, концерты и музыкальные вечера на открытом воздухе.
