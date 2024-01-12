В деревне на западе Карелии простили с погибшим на СВО бойцом

В ходе спецоперации погиб уроженец деревни Хийденсельга Стасис Скруйбис.

В деревне Хийденсельга Питкярантского района республики простились с местным уроженцем, Скруйбисом Стасисом Стасио, погибшим на СВО. Об этом сообщили в официальном паблике местной основной общеобразовательной школы.

"В этот день ранним утром на общешкольной линейке в скорбном молчании педагоги и учащиеся школы почтили память героя, погибшего в ходе боевых действий. В холле школы была установлена "свеча памяти", - написали в паблике.

Как уточнили в школе, старшеклассники также почтили память погибшего бойца.