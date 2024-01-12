В деревне на западе Карелии простили с погибшим на СВО бойцом

В ходе спецоперации погиб уроженец деревни Хийденсельга Стасис Скруйбис.
В деревне Хийденсельга Питкярантского района республики простились с местным уроженцем, Скруйбисом Стасисом Стасио, погибшим на СВО. Об этом сообщили в официальном паблике местной основной общеобразовательной школы.
"В этот день ранним утром на общешкольной линейке в скорбном молчании педагоги и учащиеся школы почтили память героя, погибшего в ходе боевых действий. В холле школы была установлена "свеча памяти", - написали в паблике.
Как уточнили в школе, старшеклассники также почтили память погибшего бойца.
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