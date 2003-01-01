В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

15 ноября в деревне Погранкондуши Питкярантского муниципального округа родные и близкие простились с погибшим на СВО Евгением Никоноровым.

Фото с прощания опубликовала депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова. 42-летний Евгений Никоноров был мобилизован, служил в звании ефрейтора, погиб 4 сентября 2024 года. Похоронить его получилось больше, чем через год после гибели.

— Искренние слова соболезнования родителям, сестрам, жене, сыну, родным и близким, друзьям и знакомым Евгения Борисовича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами, — написала Татьяна Тишкова.

Как мы ранее сообщали, 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО.