В деревне Суйсарь в Карелии появилось уличное освещение

Линия наружного освещения запущена в деревне Суйсарь Прионежского района.

Новая линия наружного освещения в деревне Суйсарь Прионежского района появилась благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ранее в этом населенном пункте уличное освещение отсутствовало. Жители много лет просили решить вопрос.

По словам главы Минтранса Дмитрия Крылова, новое освещение значительно улучшило безопасность дорожного движения и повысило комфорт проживания жителей. По словам местных, теперь жить стало гораздо светлее и жизнерадостнее.

