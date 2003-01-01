В десятках домов в Петрозаводске до вечера отключат воду

В Петрозаводске отключат холодную воду на нескольких улицах на Перевалке.
Сегодня, 8 декабря, часть микрорайона Перевалка в карельской столице до вечера останется без воды. Временные неудобства связаны с коммунальной аварией.
Как рассказали в ЕДДС, отключения начнутся с 9:00 утра. Воду дадут ориентировочно в 20:00.
Холодное водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: ул. Чкалова, д. 15, 22, 33, 36; ул. Олонецкая, д. 42, 43, 40, 44; ул. Прионежская, д. 23, 25, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48; ул. Полярная, д. 24, 28, 23, 25-А, 25-Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 41, 42, 43, 45, 47, 48; ул. Перевалочная, д. 58 (частный сектор).
Напомним, ранее жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества.