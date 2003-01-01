РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Новости

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова: «Горожане рады, что убрали желтые контейнеры»

10:36

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов трудоустроился на работу за границей

10:20

Шесть пешеходов и одного электросамокатчика сбили в Петрозаводске на прошлой неделе

10:05

Центр здоровья в петрозаводской поликлинике получил новое оборудование

09:58

25-летний житель Прионежского района избил гостью из-за ложных обвинений

09:29

Стала известна стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году

08:59

В десятках домов в Петрозаводске до вечера отключат воду

08:39

России может грозить новая пенсионная реформа из-за демографического дисбаланса

08:20

Пёс, потерявший дом при пожаре в Петрозаводске, обрёл новую семью

08:00

В Петрозаводске определены аварийные дома, которые снесут в Октябрьском районе

07:40

В Петрозаводске стартовал фестиваль «Зимние фонтаны»

07:20

В России могут ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей и техникумов

07:00

В Карелии спустя 12 лет встретились в лесу загадочные «ледяные волосы»

06:40

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10

NASA снова заметила загадочного «пришельца» из глубин космоса

21:02

Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

20:00

Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

19:02

Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий

18:02

В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

17:01

ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

16:02

В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

15:02

В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом

14:02

В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

13:00

В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11
В десятках домов в Петрозаводске до вечера отключат воду
Сегодня 08:39 Общество
Поделиться

В Петрозаводске отключат холодную воду на нескольких улицах на Перевалке.

фото: © Столица на Онего

Сегодня, 8 декабря, часть микрорайона Перевалка в карельской столице до вечера останется без воды. Временные неудобства связаны с коммунальной аварией.

Как рассказали в ЕДДС, отключения начнутся с 9:00 утра. Воду дадут ориентировочно в 20:00.

Холодное водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: ул. Чкалова, д. 15, 22, 33, 36; ул. Олонецкая, д. 42, 43, 40, 44; ул. Прионежская, д. 23, 25, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48; ул. Полярная, д. 24, 28, 23, 25-А, 25-Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 41, 42, 43, 45, 47, 48; ул. Перевалочная, д. 58 (частный сектор).

Напомним, ранее жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Строительство второго дома ЖК «Флотилия» с шикарными видами на Онежское озеро завершается в Петрозаводске
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение