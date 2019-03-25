В детсадах Карелии 10 групп закрыто на карантин

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 3 классов в школах и 10 групп в детсадах, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

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