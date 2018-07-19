В детсаде Петрозаводска обнаружена "подозрительная" манная крупа

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Арбитражный суд Карелии оштрафовал компанию, поставлявшую в детсад манную крупу без необходимых документов, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.
Как сообщает ведомство, во время проверки в одном из детских садов Петрозаводска была обнаружена манная крупа без документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции.
Управление обратилось с заявлением в Арбитражный суд Карелии, чтобы привлечь поставщика манки – ООО "Профуд" – к административной ответственности.
Суд оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей. Однако это решение фирма оспорила в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.
Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены решения первой инстанции.
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