В детсаду Петрозаводска флюгер из пластиковой бутылки заменят на более симпатичную конструкцию

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о результатах посещения детского сада №22, где идет подготовка к новому учебному году.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что продолжается контроль за летними ремонтами в преддверии нового учебного года.

«Сегодня посетил детский сад № 22 в Сулажгоре. Здесь в самом разгаре обновление кровли. К началу сентября подрядчик должен справиться. Изначально планировали менять оборудование теплового пункта, но посмотрели, что более половины окон в здании — старые. Чтобы не отапливать улицу, логичнее было бы сначала заменить стеклопакеты, а уж потом модернизировать систему отопления. Так и поступим», — сообщил Любарский.

По словам Владимира Любарского, так как детский сад № 22 называется «Яблонька». С этого года его выпускники сажают у забора яблоневый сад.

«А вообще воспитанников учат внимательно относиться природе. Несколько лет назад ребята высадили клонированные саженцы карельской березы. Деревья уже подросли — воспитанники, педагоги и родители следят за ними. А еще на территории расположен домик для метеонаблюдений и импровизированный флюгер из пластиковой бутылки. Подрядчик, ремонтирующий кровлю, пообещал соорудить для юных натуралистов более симпатичную конструкцию», — рассказал глава города.