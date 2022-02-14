В детские учреждения трех районов Карелии завезли вредные продукты

Детям в Питкярантском и Пудожском районах, а также в Медвежьегорске привезли продукты, сделанные на основе растительных жиров, сообщили в управлении Россельхознадзора в Карелии.

В ходе мониторинга Россельхознадзор выявил случаи поставки в образовательные учреждения Карелии продукции, изготовленной с использованием растительных жиров.

Поставщики закупили сычужный продукт в Алтайском крае и Республике Беларусь и поставили его в школы Питкярантского и Пудожского районов и детские сады Медвежьегорска.

При этом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров не допускается при организации питания детей.

Информация о выявленном нарушении направлена в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, Министерство образования и спорта региона и администрации районов.