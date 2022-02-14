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В детские учреждения трех районов Карелии завезли вредные продукты

Новости. Общество
10:38, 15 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Детям в Питкярантском и Пудожском районах, а также в Медвежьегорске привезли продукты, сделанные на основе растительных жиров, сообщили в управлении Россельхознадзора в Карелии.

В ходе мониторинга Россельхознадзор выявил случаи поставки в образовательные учреждения Карелии продукции, изготовленной с использованием растительных жиров.

Поставщики закупили сычужный продукт в Алтайском крае и Республике Беларусь и поставили его в школы Питкярантского и Пудожского районов и детские сады Медвежьегорска.

При этом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров не допускается при организации питания детей.

Информация о выявленном нарушении направлена в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, Министерство образования и спорта региона и администрации районов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олеся
2022-02-15 11:30:27
Можно подумать, что в первый раз и случайно!? За много лет пару раз проверили и что?
Да везде так, питание для ДЕТЕЙ хреновое, на всём делают деньги, фирмы эти ,обслуживающие школы, наверняка из "своих", прикормленных,потому и травят ребят!?!
А кому проверить то? Все в соцсети фотки выкладывают....!?
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