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В детских садах Петрозаводска продолжается набор в группы для аллергиков

Новости. Общество
14:36, 25 Августа 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Для поступления потребуются заключение врача и заявление родителей либо законных представителей, напомнили в администрации города.

В преддверии начала нового учебного года в карельской столице проходит доукомплектование разновозрастных оздоровительных групп для детей с аллергическими заболеваниями. Они организованы на базе детских садов № 90, 100 и 114. Направление и зачисление детей в такие группы проводится на основании регламента администрации города, заключения врачей-специалистов (аллерголога или дерматолога) и заявления родителей либо законных представителей.

Вопрос о закрытии специальных групп для детей-аллергиков не стоит. Более того, на основании заключения врача и заявления родителей или законных представителей необходимые для ребенка-аллергика условия создаются и на базе обычных групп: в частности формируется индивидуальное меню, исключающее опасные ингредиенты.

Информация о группах оздоровительной направленности для детей с аллергическими заболеваниями будет размещена на сайте управления образования петрозаводской мэрии в разделе «Дошкольное образование»: https://education.petrozavodsk-mo.ru/.

Дополнительную информацию можно получить в комиссии по комплектованию по телефонам: 71-36-47, 71-34-32 или у специалистов управления образования по телефонам: 71-34-52, 71-34-53.

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