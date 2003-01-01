В детских садах Петрозаводска установили теневые навесы

Работы выполнили в разных районах города.
В восьми детских садах Петрозаводска появились теневые навесы, о чем сообщила глава города Инна Колыхматова. Защитные конструкции появились этим летом в детских садах № 11, 22, 54, 70, 83, 90, 93 и 104.
— На этой неделе мы завершили монтаж навесов в садах № 12 и № 20. Теперь у воспитанников и педагогов есть удобные площадки для занятий и игр на свежем воздухе в любую погоду, — отметила Инна Колыхматова.
По данным городской администрации, на прошедшей сессии Петрозаводского городского совета выделили дополнительные средства на установку теневых навесов в детских садах № 49, 54 и 61.