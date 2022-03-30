В детский сад Петрозаводска привезли продукты без документов

В петрозаводский детский сад поступали продукты без документов, подтверждающих безопасность, заявили в Россельхознадзоре.

В 2021 году сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели плановую выездную проверку детского сада в Петрозаводске, в ходе которой обнаружили нарушения технического регламента Таможенного союза.

Выяснилось, что в сад для питания детей поставлялась пищевая продукция без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Против юридического лица — поставщика из Карелии, а также его директора была возбуждены административные дела. Арбитражный и мировой суды привлекли виновных к ответственности за нарушение требований технических регламентов.