В детской поликлинике Петрозаводска провели антитеррористическую тренировку

Персонал детской поликлиники № 2 в Петрозаводске научили действиям при нахождении взрывного устройства.

Как сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики, в детской поликлинике № 2 Петрозаводска 25 февраля была проведена запланированная тренировка. Персонал обучали действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

С работниками поликлиники регулярно проводятся инструктажи по действиям при угрозе или совершении террористического акта. Теперь же, в ходе тренировки, работники учреждения закрепили теоретические знания на практике, отработав алгоритм при обнаружении подозрительного предмета.

Подобные мероприятия планово проводятся во всех медицинских организациях, подведомственных Минздраву Карелия.