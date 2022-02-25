890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Карельские хирурги спасли пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском 7
27.02.2022 12:02
Пожарные в Петрозаводске спасли собаку, провалившуюся в открытый колодец (ФОТО) 1
27.02.2022 13:32

В детской поликлинике Петрозаводска провели антитеррористическую тренировку

Новости. Общество
10:31, 28 Февраля 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

Новости партнеров

Персонал детской поликлиники № 2 в Петрозаводске научили действиям при нахождении взрывного устройства.

Как сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики, в детской поликлинике № 2 Петрозаводска 25 февраля была проведена запланированная тренировка. Персонал обучали действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

С работниками поликлиники регулярно проводятся инструктажи по действиям при угрозе или совершении террористического акта. Теперь же, в ходе тренировки, работники учреждения закрепили теоретические знания на практике, отработав алгоритм при обнаружении подозрительного предмета.

Подобные мероприятия планово проводятся во всех медицинских организациях, подведомственных Минздраву Карелия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

25.02.2022 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»