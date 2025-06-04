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В детском лагере «Орленок» под Омском произошло массовое отравление

Новости. Происшествия
14:25, 07 Июня 2025
фото: © Следком Омской области

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11 детей в возрасте от 7 до 14 лет с одинаковыми симптомами были доставлены в инфекционную больницу.

 В оздоровительном лагере «Орленок» в Калачинском районе Омской области произошло массовое отравление. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

По информации следствия, первые признаки недомогания у детей появились вечером 5 июня. К утру состояние ухудшилось, и они обратились за медицинской помощью. Сейчас все пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели осмотр лагеря, взяли пробы воды и готовой пищи, а также анализы у работников лагеря для установления причины отравления.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить контроль за всеми детскими оздоровительными учреждениями региона.

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