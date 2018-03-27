В детском саду Петрозаводска нашли просрочку

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Прокуратура проверила детские дошкольные учреждения.
Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в марте сотрудники отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора приняли участие в проверках детских садов Петрозаводска, проведенных городской прокуратурой.
При проведении проверки одного из дошкольных учреждений, была обнаружена крупа - пшено - в количестве 5 кг с истекшим сроком годности, предназначавшаяся для питания воспитанников. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
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