В детском саду Петрозаводска нашли просрочку

Прокуратура проверила детские дошкольные учреждения.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в марте сотрудники отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора приняли участие в проверках детских садов Петрозаводска, проведенных городской прокуратурой.

При проведении проверки одного из дошкольных учреждений, была обнаружена крупа - пшено - в количестве 5 кг с истекшим сроком годности, предназначавшаяся для питания воспитанников. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.