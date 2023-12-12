«В добрый путь!», — Артур Парфенчиков рассказал о первом рейсе «Орлана»

Маршрут запустили благодаря совместной работе с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Сегодня состоялся первый рейс «Орлана» по маршруту Пяозеро — Лоухи. Об этом в личном профиле сообщил глава Карелии.



«Это новый пригородный маршрут на севере Карелии. Рельсовые автобусы „Орлан“ будут курсировать дважды в неделю, по средам и пятницам. В пути — несколько остановок: на станциях Еловая, Кестеньга, Коккосалма и Софпорог», — написал Артур Парфенчиков.



По его словам, запустили маршрут благодаря совместной работе с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Расписание составили так, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку на поезда дальнего следования, отметил губернатор. Из Пяозеро «Орлан» отправляется в 6.00 и прибывает в Лоухи в 9.15, в обратном направлении рейс вечерний: отправление из Лоухи в 18.00, прибытие в Пяозеро в 21.15. Маршрут круглогодичный.



«В добрый путь!», — написал Артур Парфенчиков.