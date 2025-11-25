В Добрынинском сквере Петрозаводска открыли детскую площадку

В районе Кукковка установили новый игровой комплекс для детей.
Сегодня, 26 ноября, на территории Добрынинского сквера в Петрозаводске состоялось открытие новой детской площадки, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
Игровая зона состоит из 12 конструкций, среди которых горки, качели, песочница и развивающие элементы. Кроме того, пространство дополнили скамейки и новые фонари.
— Отмечу, что за этот проект активно голосовали жители района. Большую часть средств на его реализацию выделили городской и республиканский бюджеты, а около 10% — спонсорская помощь от местных предпринимателей, — рассказала мэр.
Кроме того, в 2026 году в сквере будет построен современный скейт-парк для подростков и молодёжи.
Ранее стало известно, что до конца декабря 2025 года работы по благоустройству завершатся также в парке «Удега» на Птицефабрике. Подрядчик уже заасфальтировал площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола. В будущем в этом районе появится новая детская площадка.