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В доходах населения Карелии социальные выплаты растут, а другие источники сокращаются

Новости. Общество
09:52, 06 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

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Более 36% доходов населения Карелии в третьем квартале 2021 года составили социальные выплаты — их доля выросла на фоне сокращения других источников доходов.

В прошлом году за тот же период доля социальных выплат составила 32,9%.

Это следует из отчета Карелиястата о структуре денежных доходов населения по источникам поступления.

Одновременно с ростом роли социальных выплат сократилась доля доходов, полученных за счет заработной платы, предпринимательской и другой производственной деятельности и прочих денежных поступлений.

Согласно официальной статистике, среднедушевые доходы жителей Карелии в третьем квартале составили 35,4 тыс. рублей — на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но реальные доходы с учетом инфляции увеличились всего на 1,2%.

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Комментарии

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Изя
2021-12-06 13:40:40
Короче трындец , можно и не читать этот бред ))) :)
Чокнутый кир
2021-12-06 11:37:02
Надо ещё повысить пенсионный возраст, до 73 лет, и тогда пенсионеров вообще мало будет, до этого возраста теперь дожить сложно....
кир
2021-12-06 13:31:30
Чокнутый, не ной, не голодаешь. За интернет кто платит?
0ff
2021-12-06 11:29:33
Надо больше трудиться а не ныть целыми днями в интернетах как офффнутый леопольдик
Offff
2021-12-06 11:46:06
0ff/эксперд . Достал уже ныть , бездельник в погонах..иди, помаши лопатой . Педроссы дадут тебе поощрительного пинка . :)
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