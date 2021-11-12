В доходах населения Карелии социальные выплаты растут, а другие источники сокращаются

Более 36% доходов населения Карелии в третьем квартале 2021 года составили социальные выплаты — их доля выросла на фоне сокращения других источников доходов.

В прошлом году за тот же период доля социальных выплат составила 32,9%.

Это следует из отчета Карелиястата о структуре денежных доходов населения по источникам поступления.

Одновременно с ростом роли социальных выплат сократилась доля доходов, полученных за счет заработной платы, предпринимательской и другой производственной деятельности и прочих денежных поступлений.

Согласно официальной статистике, среднедушевые доходы жителей Карелии в третьем квартале составили 35,4 тыс. рублей — на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но реальные доходы с учетом инфляции увеличились всего на 1,2%.