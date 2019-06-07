В доме на Зареке неизвестный устроил пожар в постели

Пожар произошел в жилом доме на ул.Луначарского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг в 20.30 на ул.Луначарского произошел пожар в жилом доме.

В результате повреждены постельные принадлежности.

Причина: поджог. Виновный, ущерб устанавливаются.