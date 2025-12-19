В доме престарелых в Подмосковье в результате отравления погибли три человека и около 30 пострадали

В частном доме престарелых «Долгожитель» в подмосковном Видном произошло массовое отравление, пострадали десятки людей, есть погибшие.
19 декабря в экстренные службы начали поступать первые звонки о резком ухудшении самочувствия у проживающих в пансионате. Изначально речь шла о 15 госпитализированных и двух погибших, позже число погибших возросло до трех.
По последним данным регионального министерства здравоохранения, общее число пострадавших увеличилось до 30. Состояние большинства пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести и тяжелое.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной отравления стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в учреждении. Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинских экспертиз.
На месте продолжают работать следователи.
