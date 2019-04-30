В доме, принадлежащем МВД Карелии, обитают бомжи и наркоманы

Так говорят петрозаводчане, проживающие по соседству с давно пустующим домом № 5 по улице Радищева, принадлежащем МВД Карелии.

Уже много лет петрозаводчан тревожит соседство с пустующим домом №5 по ул. Радищева. Выяснилось, что здание принадлежит МВД Карелии.

"Внутри дома собираются и в теплое время года обитают бомжи, подростки, в том числе наркоманы. Из-за этого мы, особенно зимой, боимся за своих детей, которые ходят в среднюю школу №8 мимо этого злополучного дома", - рассказала петрозаводчанка.

Несколько раз за эти годы в доме и вокруг него случались возгорания мусора.

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