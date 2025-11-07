В Доме ремесел открылась выставка, посвященная фильмам о советской милиции

РЕКЛАМА
Ко Дню сотрудников органов внутренних дел в Доме ремёсел открылась выставка «Советская милиция в кинематографе».

фото: © Центр ремесел / VK

Новая выставка — совместный проект МВД Карелии и Центра народного творчества и культурных инициатив республики.

— В экспозиции представлены более 50 фильмов. Большая часть экспонатов — это подлинные афиши 1950-1980-х годов. Также можно будет познакомиться с костюмами, киносценариями и первыми изданиями книг, по которым сняты известные фильмы, различными предметами и фотографиями с автографами киноартистов, — рассказали в Центре.

Атмосферу выставки дополняет живая музыка из кинофильмов. Работать экспозиция будет до 12 декабря.

Напомним, День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября.

Ранее стало известно, что 68 молодых художников Карелии представят свои работы в Петрозаводске.

