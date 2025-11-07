В Доме ремесел открылась выставка, посвященная фильмам о советской милиции

Ко Дню сотрудников органов внутренних дел в Доме ремёсел открылась выставка «Советская милиция в кинематографе».

Новая выставка — совместный проект МВД Карелии и Центра народного творчества и культурных инициатив республики.

— В экспозиции представлены более 50 фильмов. Большая часть экспонатов — это подлинные афиши 1950-1980-х годов. Также можно будет познакомиться с костюмами, киносценариями и первыми изданиями книг, по которым сняты известные фильмы, различными предметами и фотографиями с автографами киноартистов, — рассказали в Центре.

Атмосферу выставки дополняет живая музыка из кинофильмов. Работать экспозиция будет до 12 декабря.

Напомним, День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября.

