В ДТП на перекрестке в Петрозаводске пострадала 73-летняя женщина-водитель (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улицы Зайцева и Берегового переулка.

Видеокамера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела аварию, произошедшую в Петрозаводске 14 декабря в 12.34 на перекрестке улиц Зайцева и Берегового переулка. Видео инцидента было размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, один из автомобилей двигался прямо по улице Зайцева. В это время с Берегового переулка выехала другая машина. Столкновение произошло сразу за пешеходным переходом, первый автомобиль бампером врезался в бок второго.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Петрозаводска, в аварии пострадала женщина — водитель автомобиля, выезжавшего из берегового переулка. Пострадавшей 1949 года рождения медики оказывают помощь, характер травм уточняется.