В ДТП под Петрозаводском пострадали 4 человека

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Автомобиль съехал в кювет вечером 23 января на трассе, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
Авария произошла в Прионежском районе на 3 км автомобильной дороги "Кола 423 км – Петрозаводск". 4 человека получили травмы.
По данным ГИБДД, 33-летний водитель управляя автомобилем Renault Sandero не учел погодные и дорожные условия, машина съехала в кювет.
"В результате происшествия травмированы четыре жителя Петрозаводска: водитель и его пассажиры: 21-летний и 58-летний мужчины и 57 летняя женщина", - отметили в ГИБДД.
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