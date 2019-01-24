В ДТП под Петрозаводском пострадали 4 человека

Автомобиль съехал в кювет вечером 23 января на трассе, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

Авария произошла в Прионежском районе на 3 км автомобильной дороги "Кола 423 км – Петрозаводск". 4 человека получили травмы.

По данным ГИБДД, 33-летний водитель управляя автомобилем Renault Sandero не учел погодные и дорожные условия, машина съехала в кювет.

"В результате происшествия травмированы четыре жителя Петрозаводска: водитель и его пассажиры: 21-летний и 58-летний мужчины и 57 летняя женщина", - отметили в ГИБДД.