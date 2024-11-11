В ДТП с опрокинувшейся набок легковушкой в Суоярви травмирован подросток - количество пострадавших увеличилось до трех

Подробности ДТП в Суоярви сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло вечером во вторник, 12 ноября, в 22.20 на улице Ленина в Суоярви. Там отечественный автомобиль опрокинулся в кювет.

По предварительной информации, 21-летний водитель Лада Калина, двигаясь в сторону Петрозаводска, не учел погодные условия, в результате чего отечественный автомобиль занесло.

В дорожном происшествии были травмированы три человека: водитель и два пассажира 15-летний и 21-летний.

Напомним, автомобиль опрокинулся набок в Суоярви. Ранее сообщалось, что спасатели помогли транспортировать пострадавшего в машину скорой помощи. Мужчину госпитализировали.