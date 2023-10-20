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В ДТП с тремя грузовиками погиб молодой житель соседнего с Карелией региона

Новости. Происшествия
10:48, 22 Октября 2023
фото: © 47news.ru

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В ночь на 22 число в массовой дорожной аварии в Ленобласти погиб 36-летний мужчина.

Как сообщает портал 47news.ru, сигнал об аварии на трассе Р-23 «Псков» в районе деревни Сорочкино Лужского района Ленобласти поступил дежурному около 03.00 22 октября.

По данным дорожной полиции, в попутном направлении столкнулись грузовики Volvo, МАЗ, Scania и легковушка Mazda. Водитель легковушки, 36-летний мужчина, погиб на месте.

Как уточнили спасатели, погибшего деблокировали. Обстоятельства и причины трагедии.  устанавливаются.

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