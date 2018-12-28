В ДТП в Карелии погибли двое мужчин

Смертельное ДТП произошло несколько часов назад на трассе "Вологда-Медвежьегорск", сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 28 декабря, в 13.40 на федеральной автодороге "Вологда-Медвежьегорск"Пудожского района произошло столкновение трех автомобилей: "Волга", Daewoo Nexia, Volkswagen Polo.

В ДТП погибли два человека: 45-летний водитель и 34-летний пассажир Волги, еще три человека травмированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.