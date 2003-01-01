В ДТП в Петрозаводске пострадал четырехмесячный ребенок

В столкновении двух легковых авто пострадала девочка-пассажир.

В Петрозаводске 27 сентября маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы.

Около 17:25 на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе 35-летняя женщина за рулем Chevrolet по невнимательности врезалась в стоящий впереди автомобиль Renault.

В результате аварии пострадала четырехмесячная девочка, которая находилась в автомобиле Chevrolet в автолюльке.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петрозаводске 12-летний мальчик пострадал в аварии.