В ДТП в Петрозаводске пострадали 84-летняя бабушка и 5-летняя девочка

Водитель в Петрозаводске не рассчитал дистанцию и устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 21.23 в минувшую субботу, 7 сентября, 32-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, выбрал небезопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan.

В результате ДТП пострадали пассажирки Renault – 84-летняя женщина и 5-летняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.