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В Думе предложили возвращать гражданам до 100 тысяч рублей при банкротстве работодателя

Новости. Экономика
20:30, 18 Апреля 2022
фото: © AP Photo/Patrick Semansky

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Инициатива позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства, говорится в пояснительной записке к законопроекту фракции ЛДПР.

Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева в понедельник внесут в Госдуму законопроект, позволяющий вернуть гражданам до 100 тысяч рублей в случае признания работодателя банкротом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы — замглавы фракции Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Согласно действующей норме, порядок требования «кредиторов второй очереди удовлетворяется в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 30 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека».

«Полагаем, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный пунктом 5 статьи 136 федерального закона [„О несостоятельности (банкротстве)“] размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тыс. рублей в месяц является недостаточным», — говорится в пояснительной записке.

В этой связи инициатива предлагает внести изменение в пункт 5 статьи 136 федерального закона о банкротстве, согласно которому «требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору», в размере не более чем 100 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека.

«Принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом», — отмечается в пояснительных материалах.

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